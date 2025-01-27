Предприятия и организации Татарстана задолжали 1,2 млрд рублей по налогам

Фото: Максим Платонов

Поступления от имущественного комплекса Татарстана в консолидированный бюджет за 2024 год выросли почти на 10 млрд — до 25,4 млрд рублей. Вместе с тем сохраняются значительные резервы для бюджетных пополнений, речь в первую очередь о налоговой задолженности, отметил сегодня на коллегии Минземимущества РТ первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин:

— На 1 января текущего года задолженность по налогам в консолидированный бюджет составила 10,8 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд рублей в сфере, курируемой министерством. Обращаюсь к присутствующим здесь руководителям предприятий, организаций о недопущении формирования задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней как у самих организаций, так и у ваших работников, — заявил он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Руководству МЗИО РТ, муниципалитетам и УФНС по РТ заместитель премьер-министра РТ поручил продолжить мероприятия по сокращению налоговой задолженности. Актуальной проблемой он назвал и высокий уровень задолженности по арендным платежам — их сумма на начало года достигла 271 млн рублей. «Исполкомы должны своевременно принять меры по их взысканию, чтобы не доводить задолженность до состояния безнадежной», — подчеркнул он.

Василя Ширшова