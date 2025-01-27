Минниханов обсудил развитие химкомплекса на заседании «Татнефтехиминвест-холдинга»

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», на котором обсуждалась подготовка к созданию стратегии развития химического комплекса России до 2035 года. Об этом сообщила его пресс-служба.

В разработке документа участвует Инжиниринговый химико-технологический центр из Томска. По словам его директора Алексея Князева, основные показатели для стратегического планирования взяты из нацпроекта «Новые материалы и химия».

Сегодня химическая отрасль вносит в ВВП России 6,4 трлн рублей. Реализация новых инвестиционных проектов должна увеличить этот показатель на 6 трлн рублей. К 2030 году планируется создать 317 новых производств.

— Большое количество проектов развивается в Татарстане, поэтому мы просим помочь нам при анализе и прогнозировании развития химической промышленности, в том числе и по республике, — сказал Князев.

Минниханов отметил, что Татарстан с 2000 года реализует собственные пятилетние программы развития нефтегазохимического комплекса.

— Так что мы считаем, что данная стратегия очень нужна. Конечно, мы активно подключимся к этой работе, — сказал раис республики. взято с сайта tatarstan.ru

Также на заседании обсуждались проекты по извлечению ванадия из побочных продуктов нефтепереработки и внедрение ИИ в промышленном производстве.

Генеральный директор АО «Группа компаний «РУСРЕДМЕТ» Андрей Нечаев представил комплексную технологию переработки нефтешламов с получением нефтезольного остатка, содержащего ванадий, никель и другие ценные компоненты.

Директор по развитию бизнеса цифровой лаборатории Softline Digital Роман Старцев презентовал платформу на базе искусственного интеллекта AiLine, которая позволяет разрабатывать и внедрять промышленные решения. Раис Татарстана предложил Ассоциации содействия цифровому развитию РТ организовать встречу Softline Digital с представителями республиканских предприятий.

Рената Валеева