В трамваях и троллейбусах Казани в ходе проверки поймали 573 безбилетника

Фото: Динар Фатыхов

МУП «Метроэлектротранс» продолжает проводить проверку наземного электрического городского транспорта, заявили в пресс-службе. Было проверено более 62 тыс. пассажиров. Сотрудники службы осуществили контроль на линии 1 636 единиц подвижного состава.

В результате проверки выявлено 573 безбилетника, что составляет 0,9% от общего числа проверенных пассажиров. Некоторые граждане оплатили проезд после замечания контролеров, однако значительное количество пассажиров предпочло покинуть транспортное средство без оплаты.

Напомним, за отсутствие подтверждения оплаты проезда теперь предусмотрен штраф в размере 2,5 тысячи рублей, а за неоплату перевозки багажа — штраф в 1000 рублей.

Рената Валеева