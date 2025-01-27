В трамваях и троллейбусах Казани в ходе проверки поймали 573 безбилетника
МУП «Метроэлектротранс» продолжает проводить проверку наземного электрического городского транспорта, заявили в пресс-службе. Было проверено более 62 тыс. пассажиров. Сотрудники службы осуществили контроль на линии 1 636 единиц подвижного состава.
В результате проверки выявлено 573 безбилетника, что составляет 0,9% от общего числа проверенных пассажиров. Некоторые граждане оплатили проезд после замечания контролеров, однако значительное количество пассажиров предпочло покинуть транспортное средство без оплаты.
Напомним, за отсутствие подтверждения оплаты проезда теперь предусмотрен штраф в размере 2,5 тысячи рублей, а за неоплату перевозки багажа — штраф в 1000 рублей.
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