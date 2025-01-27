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Правительство расширило список лечебного питания для детей-инвалидов

12:42, 27.01.2025
Правительство расширило список лечебного питания для детей-инвалидов
Фото: Дарья Пинегина

Правительство расширило перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов до 116 наименований. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, правительство регулярно пополняет перечень, и теперь это будет делаться дважды в год, чтобы оперативно обновлять список и обеспечивать детей необходимым питанием.

— Это питание ребятам крайне необходимо. Оно им помогает расти и развиваться. И просил бы коллег в регионах строго следить за его наличием. Чтобы оно было всегда доступно и, что очень важно, в нужном количестве, — подчеркнул премьер-министр.

взято с сайта kremlin.ru

В обновленный перечень добавлены продукты для детей с муковисцидозом от 1 года до 11 лет и для детей с муковисцидозом старше 7 лет.

Специализированное лечебное питание, такое как жидкие и сухие смеси, жизненно необходимо детям с орфанными заболеваниями. Эти продукты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Напомним, с 2026 года пациенты с орфанными заболеваниями в России получат гарантированную оплату необходимых лекарств из федерального бюджета, если региональным властям не хватит собственных средств. Это предусмотрено законопроектом Минздрава, разработанным во исполнение решения Конституционного суда.

рената Валеева

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