На образовательных онлайн-платформах Сбера обучаются почти полмиллиона российских студентов

А стажировки и практику в Сбере прошли около 14 тыс. студентов

Фото: Максим Платонов

Сегодня Сбер — один из лидеров в сфере продвижения профильного образования в российских вузах. С сентября 2024 года компания совместно с ведущими университетами страны запустила 11 новых образовательных программ, направленных на развитие компетенций в диджитал-сферах: ИИ, машинное обучение, разработка ПО, сопровождение банковских информационных систем. Обучение на совместных образовательных программах реализуется в 28 вузах по всей стране. Образовательный контент получают 2 943 студента на 54 программах, а занятия ведут сотрудники Сбера, которые делятся реальным опытом работы над современными технологиями.

Сбер активно развивает цифровое образование и поддерживает молодых исследователей. Так, на образовательных онлайн-платформах Сбера обучаются 463 325 студентов, получая актуальные знания от экспертов банка и СберУниверситета. 138 студентов, аспирантов и преподавателей получили стипендии для научных исследований, а 54 — гранты на полное покрытие обучения. Для преподавателей вузов и колледжей в 2024 году была проведена Летняя цифровая школа, где 2 тысячи участников из 410 учебных заведений повысили квалификацию по 10 направлениям и теперь передают эти знания своим студентам.

Российская молодежь начинает свою карьеру в Сбере — в 2024 году стажировки и практику в банке прошли 13 748 студентов по всей России, более тысячи из которых трудоустроились в Сбер. Участие в программе «СберКолледж: школа первой линии» приняли 3 400 учащихся колледжей из 340 колледжей, а 120 студентов уже прошли оплачиваемую стажировку в отделениях банка. Карьерные мероприятия банка в этом году собрали 644 685 участников по всей стране, многие из которых посетили и главный офис Сбера в Москве на Кутузовском проспекте, чтобы заранее познакомиться с корпоративной культурой и проектами компании.

Сбер поддерживает развитие молодых талантов уже со школьной скамьи: в 2024 году банк стал партнером 11 олимпиад, 2 хакатонов и кейс-чемпионата, в том числе поддержал финалы всероссийских олимпиад школьников по математике, экономике и информатике, где представители компании наградили 118 победителей. Как партнер, Сбер провел для участников лекции с профильными специалистами, а также вручил подарки победителям и предоставил офферы на стажировку в компании.

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