«Ак Барс» пятый раз в сезоне сыграет с «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ

«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в Казани в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина выиграла два последних очных поединка с уфимцами.

Игра станет пятой для команд в рамках «вечнозеленого дерби». Ранее «Ак Барс» и «Салават Юлаев» обменялись двумя домашними победами. Вначале уфимцы дважды победили в столице Башкортостана — 5:3 и 3:2 ОТ. Затем «Ак Барс» два раза выиграл в Казани у «Салавата» — 3:2, 5:1.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего команды провели между собой 101 очный поединок. По количеству побед лидирует «Ак Барс» — 53 против 48 у уфимцев. Разница шайб также в пользу казанцев — 260:246.

«Ак Барс» занимает четвертое место в Восточной конференции с 62 очками в 47 матчах. Команда Гатиятулина уступила в последней игре в Казани «Сибири» со счетом 0:1. «Салават Юлаев» опережает «Ак Барс» в турнирной таблице на два очка. При этом свои 64 очка «юлаевцы» набрали за 48 игр.

Встреча станет юбилейной, 200-й для рулевого уфимцев Виктора Козлова в должности главного тренера «Салавата Юлаева».

Матч из Казани в прямом эфире покажет телеканал ТНВ в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин