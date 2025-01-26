Винер заявила об ошибке врачей, лишивших медалистку Игр БРИКС в Казани здорового мениска

Фото: предоставлено пресс-службой Минздрава РТ

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что чемпионке страны Лале Крамаренко, завоевавшей золото в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС в Казани в 2024 году, врачи по ошибке удалили здоровый мениск вместо травмированного. Об этом она рассказала в интервью Надежде Стрелец на YouTube-канале.

По словам Винер, Крамаренко, выступавшая на Играх БРИКС в Казани с серьезной травмой, перенесла операцию в конце июля. Однако, как выяснилось, врачи удалили ей здоровый рог мениска, а не поврежденный.

— Там есть два рога, один рог был поврежден, а второй был прекрасный. Так врач, который делал операцию, удалил ей здоровый рог, — заявила Винер.

Тренер выразила возмущение произошедшим и заявила, что «таких врачей лишала бы диплома». Она отметила, что Крамаренко сейчас проходит реабилитацию в Израиле, но «уже отрезанное не восстановишь». Винер подчеркнула, что делает все возможное, чтобы поддержать спортсменку и помочь ей вернуться в спорт.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя ситуацию, заявила, что врач, допустивший ошибку, должен лишиться лицензии.

— Случай просто небывалый! Если вместо больного мениска удалили здоровый, то у таких врачей надо отбирать [лицензию], — сказала Тарасова.

Рената Валеева