В Татарстане после сухой и морозной погоды ожидаются снегопады, метели с порывами ветра

Фото: Динар Фатыхов

Скандинавский антициклон, движущийся по территории России, вызвал значительное понижение температур и прекращение осадков в Татарстане. В последние сутки республика пережила сухую морозную погоду, с максимальными температурами днем от -12 до -19 градусов. Ночью столбики термометров опустились до -22 градусов в западных районах и до -29 градусов на востоке, что сделало прошедшую ночь самой холодной этой зимой. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Сегодня днем в западных частях региона ожидаются небольшие снегопады и метель из-за близости атмосферного фронта, а также усиление ветра. Максимальные температуры воздуха в этот день составят от -9 до -14 градусов.

В предстоящие сутки, 24 января, Татарстан останется на границе антициклона. Прогнозируется снег и метель в отдельных районах, а ветер может достигать порывов до 15—18 м/с. Ночные температуры будут варьироваться от -11 до -16, а дневные — от -7 до -12.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В выходные, 25—26 января, существенных осадков не ожидается благодаря влиянию гребня антициклона. Ночные температуры могут понижаться до -11... -17 градусов, а на востоке — до -22. Днем 25 января температура составит до -13, а 26 января поднимется до -8 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 27 января, также не ожидается осадков. Ночные температуры будут находиться в пределах от -6 до -11, на востоке — до -17 градусов. Однако к западным районам подойдет фронтальная система, которая принесет снег и мокрый снег, а температура поднимется до -6 градусов.

28 января в большинстве районов республики пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. Ночные температуры будут колебаться от -2 до -7 градусов, на востоке — до -11, а дневные поднимутся от +1 до -4 градусов. На дорогах сохраняется гололедица, местами сильная.

Анастасия Фартыгина