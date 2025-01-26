«Ак Барс» планирует сдать 13 судов в 2025 году, большинство из них гражданские

Фото: Динар Фатыхов

Судостроительная корпорация «Ак Барс» планирует передать заказчикам 13 гражданских и военных судов в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил гендиректор корпорации Ренат Мистахов.

— Планируем сдать 13 судов, — заявил Мистахов, добавив, что в 2024 году корпорация сдала шесть судов, хотя изначально планировала девять. Три судна были перенесены на первый квартал 2025 года по техническим причинам.

По словам гендиректора, 70% от запланированного на 2025 год объема приходится на гражданские суда.

АО «Зеленодольский завод имени A.M. Горького», входящий в состав корпорации «Ак Барс», является одним из крупнейших судостроительных предприятий России. За свою историю верфь построила более 1,5 тысячи судов, включая около 600 военных кораблей.



Рената Валеева