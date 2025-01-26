«Судья ВС Татарстана, прокурор Сухуми, адвокат»: в Казани простились с Мурманом Силагадзе

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Казани проводили в последний путь заслуженного юриста Татарстана Мурмана Силагадзе. После отпевания в церкви Ярославских Чудотворцев на Арском кладбище состоялась гражданская панихида, собравшая порядка 250 человек, передает с места события журналист «Реального времени».

В сентябре 2024-го коллектив Верховного суда Татарстана проводил судью Силагадзе в почетную отставку. 24 января 2025-го его не стало. Скончался он от острой сердечной недостаточности.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На гражданскую панихиду сегодня пришли бывшие коллеги покойного — судьи, адвокаты, прокуроры. Начальник управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов вспоминал, как в годы учебы жил в одном общежитии с Силагадзе: «Знаю его как честного, скромного и высокопорядочного человека».

Большой утратой для судебной системы республики назвал случившееся председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов и выразил соболезнования родным.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Ушел из жизни Судья с большой буквы, непростой жизненный путь у него был до судейской профессии. Очень многогранный был человек», — выступил на панихиде глава Конституционного совета РТ, экс-председатель ВС РТ Ильгиз Гилазов, отметив, что житейская мудрость помогала Силагадзе и при рассмотрении уголовных дел.

Адвокат Аскар Пономарев напомнил — до назначения в 2013-м судьей Верховного суда РТ Мурман Силагадзе 15 лет работал в составе казанской коллегии адвокатов «Практик». В качестве защитника с покойным на следственных действиях встречался и экс-следователь, адвокат Рамиль Ахметгалиев.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Мурман Силагадзе умер на 65 году жизни. Он родился в селе Тамыш Абхазской АССР, входившей в то время в состав Грузинской ССР, а вот высшее юридическое образование получил в Казанском университете, окончив его в 1983 году. Во время учебы женился на студентке юрфака и в 1986-м, после окончания аспирантуры, вернулся на Кавказ.

Его первым местом службы стала транспортная прокуратура Сухуми, в 1992-м году он был назначен сначала заместителем, а затем и прокурором города Сухум, однако ввиду событий на Кавказе перебрался с семьей в Казань — напомнил вехи биографии Мурмана Силагадзе зампред Верховного суда РТ Айдар Галиакберов. Здесь начал помощником прокурора Московского района Казани, в 1998-м ушел в адвокаты, а в 2013-м был назначен судьей Верховного суда Татарстана.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Был кандидатом юридических наук, преподавал в казанском филиале Российского госуниверситета правосудия. «Исключительно порядочный и высокопрофессиональный был человек. В последние годы работали с ним вместе в экзаменационной комиссии. Очень интересные вопросы всегда задавал», — отмечает директор филиала РГУП Рамиль Шарифуллин.

После ухода в отставку Мурман Силагадзе продолжил работу в комиссии по приему экзаменов от претендентов на должность судьи, напомнил собравшимся председатель этой комиссии, судья Верховного суда РТ Максим Беляев.

У Силагадзе трое детей. Одна из дочерей тоже закончила юридический факультет, правда, пошла по стопам матери — в нотариат.

Близкие покойного благодарили тех, кто пришел проститься. «Для меня он был герой. Лучший папа, большой человек, большое сердце», — поделилась дочь. Вдова призналась — 44 года в мире и согласии с мужем были лучшими.

Мурмана Силагадзе похоронили на Арском кладбище.