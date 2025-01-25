Следком России проверит нарушение жилищных прав многодетной семьи в Татарстане

Фото: Ринат Назметдинов

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением жилищных прав многодетной семьи в республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Многодетная мать сообщила в социальных сетях, что уже несколько лет стоит в очереди на улучшение жилищных условий, а дом, приобретенный на материнский капитал, оказался непригодным для проживания.

По данным следственных органов, в отношении этого инцидента возбуждено уголовное дело по признакам халатности, предусмотренной статьей 293 УК. Расследование продолжается, и следователи внимательно изучают ситуацию в соответствии с опубликованной информацией.



Анастасия Фартыгина