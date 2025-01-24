В Казани появились подозрительные объявления о домовых чатах с QR-кодами

Фото: предоставлено жителем дома Чекиста

В многоквартирных домах Казани появились объявления, предлагающие жителям присоединиться к домовым чатам через QR-коды, что вызвало обеспокоенность среди горожан. Об этом рассказали жители города и пользователи социальных сетей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Объявления были замечены в подъездах домов на улицах Голубятникова и Маршала Чуйкова, а также, по сообщениям пользователей, в других районах Казани, в Нижнекамске и Альметьевске. В объявлениях жителям предлагается перейти по QR-коду, чтобы вступить в чат, где можно обсуждать насущные проблемы и знакомиться с соседями.

Однако, по словам жителей, никто из них не знает, кто является создателем этих чатов. Это вызвало подозрения, особенно у пожилых людей, для которых использование QR-кодов может быть проблематичным. Многие предположили, что это может быть новым видом мошенничества, и опасаются, что при переходе по коду с их счетов могут быть списаны деньги.

Полиция призывает граждан быть бдительными, всегда проверять поступающую информацию, сохранять конфиденциальность своих личных данных и кодов подтверждения из SMS, а также не переходить по сомнительным ссылкам и не скачивать приложения по указанию неизвестных.