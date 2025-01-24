В 2024 году мировые продажи автомобилей выросли на 2,1%

Фото: Динар Фатыхов

Мировые продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в 2024 году достигли 88 637 460 единиц, что на 2,1% больше, чем в 2023 году. Об этом пишет «Автостат» со ссылкой на GlobalData.



Лидером по продажам автомобилей в мире остается Китай, где в 2024 году было реализовано 25,5 млн автомобилей, что на 1,1% больше, чем в предыдущем году. В США продажи составили 15,95 млн машин, что на 2,6% превышает показатели 2023 года.

Авторынки стран Западной Европы показали скромный рост на 0,9%, достигнув 13,4 млн проданных автомобилей. В то же время, продажи в странах Восточной Европы продемонстрировали значительный рост — на 15,3%, до 4,5 млн единиц. Этот рост во многом обусловлен увеличением продаж в России, где авторынок вырос почти в 1,5 раза.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Аналитики отмечают, что если в Западной Европе политические и экономические проблемы продолжают сдерживать покупательскую активность, то в Восточной Европе наблюдается заметный подъем, во многом благодаря восстановлению российского авторынка.

В Южной Америке продажи автомобилей также показали положительную динамику, увеличившись на 10,4%, до 2 873 235 единиц.

Среди других крупных мировых авторынков стоит отметить Японию (4 383 959 шт.; -7,6%), Канаду (1 809 594 шт.; +7%) и Южную Корею (1 598 394 шт.; -6,7%).

Напомним, японский автопроизводитель Suzuki планирует возобновить продажи автомобилей в России, как только позволят экономические и внешнеполитические условия.

Рената Валеева