В Альметьевске рассмотрят установку IP-домофонов для доступа в укрытия
Мэр Альметьевска Айнур Исхаков сообщил, что подвалы, предназначенные для укрытий, не должны быть постоянно открытыми, так как это небезопасно и может угрожать инженерным системам и оборудованию.
Ключи от укрытий находятся у старших по домам, которые должны открыть их в случае воздушной тревоги, написал он в своем телеграм-канале.
Исхаков также рассказал о планах по установке IP-домофонов для обеспечения беспрепятственного доступа в укрытия при чрезвычайных ситуациях. В случае тревоги они будут оповещать жителей, а укрытия откроются автоматически.
22 января в городе провели учебные тренировки на случай воздушной тревоги в детских садах и школах. Воспитатели и учителя обучили детей правильным действиям при сигнале тревоги и рассказали о порядке эвакуации.
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