В Альметьевске рассмотрят установку IP-домофонов для доступа в укрытия

Фото: Динар Фатыхов

Мэр Альметьевска Айнур Исхаков сообщил, что подвалы, предназначенные для укрытий, не должны быть постоянно открытыми, так как это небезопасно и может угрожать инженерным системам и оборудованию.

Ключи от укрытий находятся у старших по домам, которые должны открыть их в случае воздушной тревоги, написал он в своем телеграм-канале.

Исхаков также рассказал о планах по установке IP-домофонов для обеспечения беспрепятственного доступа в укрытия при чрезвычайных ситуациях. В случае тревоги они будут оповещать жителей, а укрытия откроются автоматически.

22 января в городе провели учебные тренировки на случай воздушной тревоги в детских садах и школах. Воспитатели и учителя обучили детей правильным действиям при сигнале тревоги и рассказали о порядке эвакуации.



Рената Валеева