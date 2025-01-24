Рэпера Влади* из группы «Каста» внесли в реестр иноагентов
Рэпера Влади* из группы «Каста», а также проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал»* внесли в реестр иноагентов, сказано на сайте Минюста.
Ранее председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил о подготовке пакета законопроектов, направленных на защиту российского образования от влияния иностранных агентов.
Напомним, за 1,5 года российские суды назначили иноагентам 620 штрафов за несоблюдение обязательных требований. Общая сумма составила 25,8 млн рублей.
Справка
* признаны иноагентами на территории РФ.
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