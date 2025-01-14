В Госдуму внесут законопроекты для защиты образования от влияния иноагентов

Фото: Дарья Пинегина

Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил о подготовке пакета законопроектов, направленных на защиту российского образования от влияния иностранных агентов. По его словам, цель инициатив — полностью исключить влияние иноагентов на просвещение и образование, пишет «Интерфакс».

— Мы хотим защитить наши самые чувствительные отрасли внутренней политики, такие как образование и педагогика от влияния иноагентов полностью, — заявил Пискарев.

Законопроекты, разработанные комиссией по противодействию иностранному вмешательству, планируется внести в Госдуму до конца месяца.

Напомним, за 1,5 года российские суды назначили иноагентам 620 штрафов за несоблюдение обязательных требований. Общая сумма составила 25,8 млн рублей.

Рената Валеева