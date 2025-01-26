На поставку зеркал на казанские автобусы выделили 1,3 млн рублей
В Казани на поставку зеркал на автобусы выделили 1,3 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
Заказчиком выступил МУП Казани «Пассажирское автотранспортное предприятие №2». Подрядчику предстоит поставить предприятию электроуправляемые зеркала заднего вида: 32 левых на 665,4 тыс. рублей и 20 правых на 699,6 тыс. рублей.
Срок поставки товара — до 30 мая текущего года включительно.
Напомним, на обновление подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования в Татарстане из бюджета республики хотят направить 640 млн рублей. Эта сумма заложена в законе «О бюджете Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.