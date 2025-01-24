Аренда мест под торговые павильоны принесла бюджету Казани 86 млн рублей в 2024 году

Фото: Инна Серова

В 2024 году бюджет Казани пополнился на 86 млн рублей за счет аренды мест под нестационарные торговые объекты (НТО). Об этом сообщила председатель Комитета экономического развития Гузель Мингазова на совещании по итогам года.

Поступления от круглогодичных павильонов составили 70 млн рублей, включая 9,5 млн рублей от сезонной торговли. Всего в прошлом году функционировало 155 сезонных объектов, в том числе 118 веранд кафе и ресторанов, а также точки по продаже напитков, сладостей, мороженого, фруктов и овощей.

Торговые точки в подземных переходах принесли в казну еще 6,5 млн рублей, при этом современные киоски были установлены в реконструированном переходе на улице Николая Ершова.

В Казани продолжается работа по сокращению числа НТО. Если в 2015 году их было почти 1 200, то к настоящему времени осталось 701, при этом договоры заключены на 585 объектов. За год было расторгнуто 25 соглашений.

В 2024 году в Казани провели демонтаж 168 незаконно установленных торговых павильонов, что почти в два раза меньше по сравнению с 2020 годом.



Рената Валеева