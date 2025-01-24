В Казани демонтировали 168 незаконных павильонов за 2024 год

Фото: Максим Платонов

В 2024 году в Казани провели демонтаж 168 незаконно установленных торговых павильонов, что почти в два раза меньше по сравнению с 2020 годом. На итоговом заседании председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов сообщил, что это связано с сокращением числа незаконных объектов в городе.

Одним из ключевых изменений стало ускорение процесса демонтажа: теперь работы выполняются в течение одного дня, в отличие от предыдущего срока — трех недель. Это нововведение позволило эффективно справляться с незаконными павильонами: например, в преддверии нового года удалось снести сразу семь объектов.

На данный момент в Казани подлежат демонтажу еще 48 объектов, расположенных на муниципальной земле, и 128 павильонов, установленных на придомовых территориях. Комитет совместно с администрациями районов продолжит работу по выявлению и сносу нелегальных торговых точек.

В 2024 году Госсовет республики также изменил Кодекс об административных правонарушениях, увеличив штрафы за нарушения правил торговли: физические лица теперь оплачивают 4 тыс. рублей, а юридические — 250 тыс. За прошлый год было вынесено более 2 тыс. постановлений о нарушениях, сумма наложенных штрафов составила 5,9 млн рублей, из которых 3,8 млн уже взысканы.

Анастасия Фартыгина