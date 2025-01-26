Казанское МУП «Городское благоустройство» собирается купить автомобиль за 1,5 млн рублей

Речь о Lada Niva Legend Bronto или эквиваленте

Казанское МУП «Городское благоустройство» объявило тендер на поставку автомобиля Lada Niva Legend Bronto в комплектации Prestige. Начальная цена закупки составляет 1,57 млн рублей.

Машину должны поставить по адресу: ул. Гривская, 54 — там пока что находится база МУПа. Напомним, что на этом месте собираются построить ЖК.

Согласно ТЗ, автомобиль должен быть не ранее 2024 года выпуска и темно-зеленого цвета. Среди других характеристик — механическая коробка передач, полный привод, кондиционер, подогрев передних сидений, противотуманные фары и т. д.

Стоит заметить, что, согласно условиям тендера, допускается поставка эквивалента.