Минкультуры сформирует список музыкальных произведений о подвигах народа СССР в ВОВ

Фото: Екатерина Петрова

Минкультуры создаст комиссию для формирования общедоступного перечня музыкальных произведений, прославляющих подвиги советского народа в Великой Отечественной войне. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, комиссия займется отбором музыкальных произведений (с текстом или без текста), правомерно обнародованных до 26 декабря 1991 года, которые воспевают героизм, мужество, дружбу, единство, боевое братство защитников Отечества и другие аспекты, связанные с событиями или периодом Великой Отечественной войны.

В состав комиссии войдут представители Минкультуры, Министерства цифрового развития и связи, Минобороны, а также представители организаций по управлению правами на коллективной основе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

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Рената Валеева