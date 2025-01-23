Рособрнадзор поддержал продление срока действия ЕГЭ для военнослужащих, включая участников СВО

Фото: Максим Платонов

Рособрнадзор поддерживает инициативу исключить из срока действия результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) период прохождения военной службы, в том числе в зоне СВО. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

— Учитывая социальную значимость законопроекта, предлагаемая концепция увеличения срока действия результатов ЕГЭ поддерживается, — отметили в Рособрнадзоре. При этом в ведомстве добавили, что пока не получали обращений от участников СВО с просьбой о продлении срока действия ЕГЭ, но считают необходимым быть нормативно готовыми к оказанию такой поддержки.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предлагает не включать в срок действия результатов ЕГЭ период прохождения военной службы, будь то участие в СВО, контрактная или срочная служба.

В Рособрнадзоре напомнили, что результаты ЕГЭ действительны четыре года после года их получения, то есть фактически пять лет.

Рената Валеева