Мужчины Казани стали чаще покупать украшения с выращенными бриллиантами

Фото: Дмитрий Резнов

В Казани зафиксировали рост популярности выращенных бриллиантов. Средний чек приобретаемых мужчинами украшений с ними увеличился на 139% в 2024 году. Такие данные приводит в своем исследовании Sokolov.

Этот показатель отражает общероссийский тренд, где лидерами по росту среднего чека стали Новосибирск (+1983%), Иркутск (+284%) и Пермь (+172%). В число городов с высоким ростом среднего чека также вошли Тюмень, Воронеж и Ростов-на-Дону.

— Выращенные бриллианты практически невозможно отличить от природных, а их стоимость существенно ниже, чем у натуральных. Это делает их популярным выбором для подарков, особенно в случае, когда мужчина хочет впечатлить, — рассказывает эксперт ювелирного бренда Sokolov Елена Ракутина. — Сегодня все большему количеству покупателей важнее, чтобы акцент был на красоте и качестве украшения, а не на деталях происхождения камня.

В целом по стране средний чек на украшения с выращенными бриллиантами вырос на 95%, а общий спрос — на 1210%.

Напомним, средний чек на покупку ювелирных изделий с бриллиантами в Казани вырос на 37% в 2024 году и составил 28,5 тыс. рублей.