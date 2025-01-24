В Набережных Челнах предложили создать Городской совет ветеранов СВО

Фото: Олег Тихонов

В Набережных Челнах мэр Наиль Магдеев озвучил инициативу по созданию Городского совета участников и ветеранов СВО. Во время обращения к военнослужащим он подчеркнул важность общественной организации, которая станет местом общения и поддержки для ветеранов.

— Мы хотели бы, чтобы вы инициировали создание такого совета. Мы уже подобрали помещения и готовы выделить штат сотрудников, чтобы это место стало вашим родным домом, — заявил Магдеев.

В качестве кандидата на пост председателя совета мэр предложил полковника Шамиля Аюпова, который также является участником СВО.

Напомним, что статс-секретарь Минобороны России Анна Цивилева заявила, что военнослужащие, получившие тяжелые ранения в ходе СВО, смогут трудоустроиться в Военно-социальный центр (ВСЦ).

Анастасия Фартыгина