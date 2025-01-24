В Татарстане Следком возбудил более 4,6 тыс. уголовных дел в 2024 году

Фото: Ирина Плотникова

Следственный комитет Татарстана в 2024 году инициировал расследование более 4,6 тыс. уголовных дел, сообщил глава управления комитета Валерий Липский. Общее количество дел в производстве следователей достигло 6,5 тыс., что на 4% превышает показатели предыдущего года.

По итогам работы следственные органы завершили расследование свыше 3 тыс. дел, что свидетельствует о высокой нагрузке на сотрудников, каждый из которых в среднем обрабатывал по 9 дел в месяц.

Коррупционные преступления составили значительную часть всех расследований, на них приходится примерно четверть от общего числа. Количество дел, направленных в суд по коррупции, увеличилось почти на 40% — с 242 до 333.

В числе обвиняемых оказались представители различных слоев общества, включая следователя МВД, адвоката, пятерых членов избирательных комиссий, депутата и двух глав муниципальных образований. Кроме того, в суд было направлено 10 уголовных дел, охватывающих 40 эпизодов коррупции в отношении лиц с особыми правами.



Анастасия Фартыгина