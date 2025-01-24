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Казанцы назвали самые ожидаемые спортивные события первого полугодия 2025 года

12:40, 24.01.2025

Среди них финал Лиги чемпионов по футболу, который пройдет 31 мая, и заключительный тур чемпионата России по футболу

Казанцы назвали самые ожидаемые спортивные события первого полугодия 2025 года
Фото: Динар Фатыхов

Рейтинг наиболее ожидаемых спортивных событий первого полугодия 2025 года среди казанцев занял финал Лиги чемпионов по футболу, который пройдет 31 мая. Его выбрали 30% опрошенных, говорится в исследовании OLIMPBET.

В топ-3 вошли заключительный тур чемпионата России по футболу (24 мая, его выбрали 21% респондентов) и турнир UFC 311, который состоялся в Лос-Анджелесе 18 января (15%). Напомним, в главном событии российский боец Ислам Махачев победил удушением бразильца Ренато Мойкано и в рекордный, четвертый раз защитил чемпионский титул в легком весе.

Полный рейтинг самых ожидаемых событий в первом полугодии 2025-го представлен ниже.

Событие

%

1

Финал Лиги Чемпионов по футболу (31 мая)

30%

2

Заключительный тур чемпионата России по футболу (24 мая)

21%

3

UFC Лос-Анджелес (18 января)

15%

4

Плей-офф КХЛ 2024/2025 (26 марта-25мая)

10%

5

Чемпионат мира по хоккею (9-25 мая)

9%

6

Финал Кубка России по футболу (1 июня)

6%

7

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (13-20 июня)

4%

8

Гонка 24 часа Ле Мана во Франции (14 июня)

2%

9

КХЛ. Матч звезд в Новосибирске (8-9 февраля)

1%

10

Мужской чемпионат мира по гандболу (14 января — 2 февраля)

1%

При выборе мероприятия 37% опрошенных обращают внимание на наличие именитых спортсменов или команд, 32% — на ощущение противостояния или иного подтекста, который усиливает эмоции от просмотра события, 15% — на статусность турнира.

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