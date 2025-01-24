Казанцы назвали самые ожидаемые спортивные события первого полугодия 2025 года

Среди них финал Лиги чемпионов по футболу, который пройдет 31 мая, и заключительный тур чемпионата России по футболу

Фото: Динар Фатыхов

Рейтинг наиболее ожидаемых спортивных событий первого полугодия 2025 года среди казанцев занял финал Лиги чемпионов по футболу, который пройдет 31 мая. Его выбрали 30% опрошенных, говорится в исследовании OLIMPBET.

В топ-3 вошли заключительный тур чемпионата России по футболу (24 мая, его выбрали 21% респондентов) и турнир UFC 311, который состоялся в Лос-Анджелесе 18 января (15%). Напомним, в главном событии российский боец Ислам Махачев победил удушением бразильца Ренато Мойкано и в рекордный, четвертый раз защитил чемпионский титул в легком весе.

Полный рейтинг самых ожидаемых событий в первом полугодии 2025-го представлен ниже.

№ Событие % 1 Финал Лиги Чемпионов по футболу (31 мая) 30% 2 Заключительный тур чемпионата России по футболу (24 мая) 21% 3 UFC Лос-Анджелес (18 января) 15% 4 Плей-офф КХЛ 2024/2025 (26 марта-25мая) 10% 5 Чемпионат мира по хоккею (9-25 мая) 9% 6 Финал Кубка России по футболу (1 июня) 6% 7 Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (13-20 июня) 4% 8 Гонка 24 часа Ле Мана во Франции (14 июня) 2% 9 КХЛ. Матч звезд в Новосибирске (8-9 февраля) 1% 10 Мужской чемпионат мира по гандболу (14 января — 2 февраля) 1%

При выборе мероприятия 37% опрошенных обращают внимание на наличие именитых спортсменов или команд, 32% — на ощущение противостояния или иного подтекста, который усиливает эмоции от просмотра события, 15% — на статусность турнира.