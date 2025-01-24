Казанцы назвали самые ожидаемые спортивные события первого полугодия 2025 года
Среди них финал Лиги чемпионов по футболу, который пройдет 31 мая, и заключительный тур чемпионата России по футболу
Рейтинг наиболее ожидаемых спортивных событий первого полугодия 2025 года среди казанцев занял финал Лиги чемпионов по футболу, который пройдет 31 мая. Его выбрали 30% опрошенных, говорится в исследовании OLIMPBET.
В топ-3 вошли заключительный тур чемпионата России по футболу (24 мая, его выбрали 21% респондентов) и турнир UFC 311, который состоялся в Лос-Анджелесе 18 января (15%). Напомним, в главном событии российский боец Ислам Махачев победил удушением бразильца Ренато Мойкано и в рекордный, четвертый раз защитил чемпионский титул в легком весе.
Полный рейтинг самых ожидаемых событий в первом полугодии 2025-го представлен ниже.
№
Событие
%
1
Финал Лиги Чемпионов по футболу (31 мая)
30%
2
Заключительный тур чемпионата России по футболу (24 мая)
21%
3
UFC Лос-Анджелес (18 января)
15%
4
Плей-офф КХЛ 2024/2025 (26 марта-25мая)
10%
5
Чемпионат мира по хоккею (9-25 мая)
9%
6
Финал Кубка России по футболу (1 июня)
6%
7
Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (13-20 июня)
4%
8
Гонка 24 часа Ле Мана во Франции (14 июня)
2%
9
КХЛ. Матч звезд в Новосибирске (8-9 февраля)
1%
10
Мужской чемпионат мира по гандболу (14 января — 2 февраля)
1%
При выборе мероприятия 37% опрошенных обращают внимание на наличие именитых спортсменов или команд, 32% — на ощущение противостояния или иного подтекста, который усиливает эмоции от просмотра события, 15% — на статусность турнира.
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