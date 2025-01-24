Вице-мэру Казани Денису Калинкину присвоили орден Почета
Первого заместителя главы муниципального образования Казани Дениса Калинкина наградили орденом Почета. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.
Орден Почета является одной из высших госнаград России и вручается за значительные успехи в различных сферах, включая государственное управление, научную деятельность и социально-культурные инициативы, что способствует улучшению условий жизни граждан.
Денис Калинкин присоединился к команде исполкома Казани в 2006 году, работая в должности руководителя аппарата. С 2014 года он возглавлял исполком города, а в 2020 году был избран первым вице-мэром столицы Татарстана.
Также руководителя исполкома Казани Рустема Гафарова наградили орденом Дружбы за большой вклад в реализацию общественно значимых проектов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.