Вице-мэру Казани Денису Калинкину присвоили орден Почета

Первого заместителя главы муниципального образования Казани Дениса Калинкина наградили орденом Почета. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Орден Почета является одной из высших госнаград России и вручается за значительные успехи в различных сферах, включая государственное управление, научную деятельность и социально-культурные инициативы, что способствует улучшению условий жизни граждан.

Денис Калинкин присоединился к команде исполкома Казани в 2006 году, работая в должности руководителя аппарата. С 2014 года он возглавлял исполком города, а в 2020 году был избран первым вице-мэром столицы Татарстана.



Также руководителя исполкома Казани Рустема Гафарова наградили орденом Дружбы за большой вклад в реализацию общественно значимых проектов.



Анастасия Фартыгина