Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров награжден орденом Дружбы

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров награжден орденом Дружбы за большой вклад в реализацию общественно значимых проектов. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Ордена Дружбы также удостоены начальник Управления административных и правоохранительных органов аппарата Кабмина Татарстана Рустем Кадыров и управляющий делами раиса республики Муслиха Ситдикова. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марат Айзатуллин, а также его заместитель Владимир Кудряшев награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Марат Айзатуллин. предоставлено пресс-службой Минстроя РТ

Орден Дружбы — государственная награда России, учрежденная в 1994 году и являющаяся преемником советского ордена Дружбы народов. Им награждаются граждане России и иностранцы за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

Рустем Гафаров занимает должность руководителя исполкома Казани с 2020 года. До этого он возглавлял администрацию Советского района на протяжении восьми лет, а также два года работал первым заместителем руководителя исполкома, курируя социальный блок.

Рената Валеева