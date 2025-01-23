Кабмин внес законопроект об увеличении штрафов за разглашение коммерческой тайны

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Правительство России представило в Госдуму законопроект, который предполагает увеличение предельного штрафа за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, с 1,5 млн до 5 млн рублей. Это изменение касается преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Согласно действующей статье 183 УК РФ, за такие деяния предусмотрен штраф до 1,5 млн рублей, а также возможность применения штрафа в размере дохода осужденного за период до трех лет. В случае тяжких последствий за аналогичные действия предусмотрены принудительные работы или лишение свободы на срок до семи лет. Новый законопроект предлагает расширить санкции, добавив штрафы и скорректировав минимальные сроки лишения свободы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается необходимость усиления ответственности за незаконное получение и использование информации из баз данных таможенных органов, особенно в условиях цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта в таможенные процедуры. Правительство отмечает рост черного рынка незаконного оборота информации и указывает на выявление 65 информационных ресурсов, предоставляющих доступ к данным таможенных органов.



Если закон будет принят, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Рената Валеева