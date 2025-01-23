Суд продлил арест блогеру Елене Блиновской до мая

Фото: Динар Фатыхов

Савеловский суд Москвы продлил срок ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и легализации преступных доходов, до 2 мая, сообщили РИА «Новости» в суде.

— Суд продлил Блиновской меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2 мая, — заявили в суде. Сейчас сторона защиты представляет свои доказательства.

Адвокат Блиновской Иван Морозов ранее сообщал, что его подзащитная погасила более 320 млн рублей налоговой задолженности из общей суммы в 1,15 млрд рублей. Суд признал Блиновскую банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества.

Блиновская частично признала вину в неуплате налогов, но отрицает вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не вникала в бухгалтерию, сосредоточившись на новорожденном ребенке и проведении марафонов.

По данным следствия, Блиновская при участии супруга уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 млн рублей и легализовала 716 млн рублей. Кроме того, ей вменяют неправомерный оборот средств платежей.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года и помещена под домашний арест, но затем из-за нарушения условий его содержания отправлена в СИЗО.

Рената Валеева