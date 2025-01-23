В Вахитовском районе Казани 6—7 февраля отключат воду
МУП «Водоканал» сообщило о плановом отключении водоснабжения в Вахитовском районе Казани в связи с работами по подключению жилого комплекса «Маскат» к централизованным сетям водоснабжения.
Подача воды будет прекращена с 09.00 6 февраля до 09.00 7 февраля по следующим адресам:
- ул. Г. Камала, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 37, 39к, 41, 42, 42а;
- ул. Заводская, 1, 3, 56а;
- ул. К. Тинчурина, 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 1б, 2, 2а, 3, 3б, 4а, 6;
- ул. М. Межлаука, 53, 53а, 55;
- ул. Нариманова, 40, корп. 2, 40/2, 40/3, 44;
- ул. Татарстан, 70, 72, 72/1.
МУП «Водоканал» призывает жителей заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будут размещаться по заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.
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