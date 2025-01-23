В Вахитовском районе Казани 6—7 февраля отключат воду

Фото: Динар Фатыхов

МУП «Водоканал» сообщило о плановом отключении водоснабжения в Вахитовском районе Казани в связи с работами по подключению жилого комплекса «Маскат» к централизованным сетям водоснабжения.

Подача воды будет прекращена с 09.00 6 февраля до 09.00 7 февраля по следующим адресам:

ул. Г. Камала, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 37, 39к, 41, 42, 42а;

ул. Заводская, 1, 3, 56а;

ул. К. Тинчурина, 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 1б, 2, 2а, 3, 3б, 4а, 6;

ул. М. Межлаука, 53, 53а, 55;

ул. Нариманова, 40, корп. 2, 40/2, 40/3, 44;

ул. Татарстан, 70, 72, 72/1.

МУП «Водоканал» призывает жителей заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будут размещаться по заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

Рената Валеева