В Казанском ГМУ чествовали профессора Льва Козлова — ему исполнилось 95 лет

Фото: Мария Зверева

В Казанском государственном медицинском университете прошло торжественное расширенное заседание кафедры акушерства и гинекологии им. проф. В.С. Груздева, посвященное 95-летнему юбилею профессора Льва Козлова — заслуженного врача ТАССР, заслуженного деятеля науки Татарстана, почетного члена Российского общества акушеров-гинекологов, доктора медицинских наук.

— Лев Александрович — это не только удивительный врач, великолепный ученый, мыслитель и прекрасный человек. Наш юбиляр является выдающимся учителем и наставником, к которому до сих пор обращаются за советом и консультацией. Но это еще и человек, которому мы обязаны увековечиванием и признанием имени выдающегося ученого Викторина Сергеевича Груздева. Именно Лев Александрович смог донести важность его трудов для науки и клинической медицины, и именно благодаря Льву Александровичу в клинике сохранился мемориальный кабинет Груздева, где собраны уникальные экспонаты, — заявил ректор Казанского ГМУ Алексей Созинов и после выступления вручил Льву Козлову Знак отличия «Почетный наставник».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По словам именинника, главное в жизни — это интерес. «Интерес к самой жизни, интерес к своей работе, к окружающему миру и окружающим людям. Это то, что главным образом движет нами, позволяет идти вперед, совершенствоваться и жить полной жизнью».

Напомним, что 22 января в Научной библиотеке Казанского ГМУ открылась выставка трудов ученого по истории Казанской школы акушеров-гинекологов и истории акушерской клиники, исследованию деятельности которых Лев Козлов посвятил многие десятилетия. На выставке также демонстрируется стенд «Живая легенда», повествующий о жизни и профессиональной деятельности профессора.