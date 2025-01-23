Татарстанские застройщики высказались об идее заморозки цен

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Сферу недвижимости невозможно изолировать от рынка и подчинить каким-либо иным правилам. Идею о заморозке цен на жилье вряд ли можно осуществить. Такое мнение в беседе с «РБК Татарстан» выразил президент компании GloraX Дмитрий Кашинский.

— Мы работаем в условиях рыночной экономики и подвержены влиянию тех же факторов — высокой инфляции, высокой ключевой ставки, которая привела к удорожанию проектного финансирования для застройщиков. Мы вынуждены повышать цены из-за растущей себестоимости строительства, поскольку дорожают строительные материалы и строительно-монтажные работы, в том числе из-за увеличения оплаты труда рабочих. Волатильность стройматериалов настолько высока, что мы в целях оптимизации затрат проводим тендеры на них буквально каждую неделю, — пояснил он.

Кашинский отметил, что цены сейчас растут абсолютно на все, в том числе и на новостройки. В крупнейших городах России цены на жилье на первичном рынке выросли за год на 10%, что соответствует официальной инфляции в стране по итогам 2024 года.

Другой спикер, управляющий партнер BMP Brands Group Максим Николаев рассказал, что компания готова заморозить цены, которые не повышали с ноября 2024 года, ради стабилизации ситуации на рынке строительства. По его словам, за год стоимость однокомнатной квартиры в возводимом жилом комплексе выросла с 4,7 млн до 6,7 млн рублей.

Напомним, Казани в 2024 году было заключено более 9 тыс. сделок с новостройками, что на 13% меньше, чем в предыдущем году. Несмотря на общую тенденцию снижения объемов сделок в мегаполисах России, Казань продемонстрировала минимальное сокращение среди городов-миллионников на уровне 9%.

Елизавета Пуншева