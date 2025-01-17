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Российские школьники будут сдавать на ОГЭ два обязательных предмета вместо четырех

16:57, 17.01.2025
Российские школьники будут сдавать на ОГЭ два обязательных предмета вместо четырех
Фото: Максим Платонов

В Госдуму России внесли законопроект, согласно которому учащиеся после 9-го класса будут сдавать обязательные экзамены только по двум предметам: русскому языку и математике.

Такая мера позволит сосредоточиться на базовых знаниях и подготовит учащихся к дальнейшему обучению.

Напомним, что Минпросвещения России утвердило минимальные баллы для ЕГЭ на 2025/2026 учебный год, необходимые для поступления в образовательные организации, подведомственные министерству.

Анастасия Фартыгина

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