Российские школьники будут сдавать на ОГЭ два обязательных предмета вместо четырех

Фото: Максим Платонов

В Госдуму России внесли законопроект, согласно которому учащиеся после 9-го класса будут сдавать обязательные экзамены только по двум предметам: русскому языку и математике.

Такая мера позволит сосредоточиться на базовых знаниях и подготовит учащихся к дальнейшему обучению.



Напомним, что Минпросвещения России утвердило минимальные баллы для ЕГЭ на 2025/2026 учебный год, необходимые для поступления в образовательные организации, подведомственные министерству.



Анастасия Фартыгина