Российские водители смогут расширить действие ОСАГО на территорию Беларуси

Фото: Динар Фатыхов

С 1 января 2025 года российские автовладельцы получат возможность расширить действие своего полиса ОСАГО на территорию Беларуси. Аналогичная опция станет доступна и для белорусских автомобилистов. Соответствующий закон подписал президент России.

Этот шаг направлен на облегчение оформления страховки для жителей приграничных территорий и других регионов России, а также для водителей грузовых автомобилей и пассажирского транспорта, подчеркнул директор Департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев.

Договоры можно будет заключать в электронном виде, а информация о них будет внесена в автоматизированную информационную систему страхования. Благодаря обмену данными между правоохранительными органами, таможней и профессиональными объединениями страховщиков обеих стран факт заключения таких договоров можно будет проверить в реальном времени.

Напомним, Татарстан оказался на седьмой строчке рейтинга регионов по частоте страховых случаев по ОСАГО за период с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года.



Анастасия Фартыгина