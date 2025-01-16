Мошенники выманили у пенсионерки в Казани 350 тыс. рублей, притворившись ее бывшим начальством

Фото: Сейтумерова Анна

В Казани пенсионерка стала жертвой мошенников, которые выдали себя за ее бывших руководителей и похитили у нее 350 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Казани.

73-летняя женщина получила сообщение от имени своего начальника, в котором говорилось, что с ней свяжется специалист по внутренней безопасности для уточнения информации и что ей следует действовать по его указаниям.

После этого пенсионерке позвонил незнакомец, который сообщил, что ее деньги якобы под угрозой и предложил перевести сбережения на «безопасные счета». Убедившись в том, что она принимает правильные меры, женщина перевела указанные средства, но вскоре осознала, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска быстро задержали 50-летнего курьера мошенников, который впоследствии признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», и подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде в период следствия.

Анастасия Фартыгина