В Татарстане реализуют 12 объектов в рамках национального проекта «Семья»

Фото: Максим Платонов

На республиканском совещании в Доме правительства Татарстана под руководством премьер-министра Алексея Песошина обсудили планы по реализации новых национальных проектов, стартующих в 2025 году. В рамках нацпроекта «Семья» запланировано строительство 12 объектов, включая дом-интернат для престарелых и инвалидов в Зеленодольском районе.

В рамках федерального проекта «Поддержка семьи» будут возведены два детских сада и проведен капитальный ремонт еще двух. В рамках этого же проекта также планируется капитальный ремонт девяти детсадов, что свидетельствует о внимании властей к улучшению условий для семей и детей в регионе. Важные меры по обновлению культурной инфраструктуры включают ремонт двух библиотек, музея, театра и детской школы искусств.

Также в 2025 году, согласно паспорту нацпроекта «Молодежь и дети», предусмотрено строительство двух школ и капремонт десяти учебных заведений. Будут обновлены молодежные центры и проведен капитальный ремонт 50 центров занятости населения по проекту «Управление рынком труда». Эти инициативы направлены на улучшение качества жизни жителей Татарстана и развитие социальной инфраструктуры.

Напомним, что в 2025 году Татарстан планирует реализовать 343 объекта в рамках шести национальных проектов и четырех государственных программ, на что будет выделено более 16 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина