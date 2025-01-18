Аделия Петросян победила на чемпионате России по прыжкам
Российская фигуристка Аделия Петросян заняла первое место на чемпионате России по прыжкам. Ей удалось набрать 119,38 балла.
Второе место заняла Софья Муравьева с 111,81 балла, третье — Анна Фролова со 110,54 балла).
Победителем чемпионата среди мужчин стал Николай Угожаев (211,48 балла). Серебряным призером является Владислав Дикиджи (206,34), бронзовым — Марк Кондратюк (204,69).
Напомним, выборы нового президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) состоятся 11 февраля. Также на мероприятии определят новых членов исполкома на вакантные должности.
Кандидаты на пост президента пока неизвестны. Исполняющим обязанности главы ФФККР является Антон Сихарулидзе. Олимпийский чемпион возглавляет организацию с апреля 2023 года.
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