Выборы президента Федерации фигурного катания России состоятся в феврале

Фото: Динар Фатыхов

Выборы нового президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) состоятся 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также на мероприятии выберут новых членов исполкома на вакантные должности. Кандидаты на пост президента пока неизвестны.

Исполняющим обязанности главы ФФККР является Антон Сихарулидзе. Олимпийский чемпион возглавляет организацию с апреля 2023 года. На этом посту он сменил Александра Когана, который добровольно сложил полномочия. Последним президентом ФФККР был Александр Горшков, скончавшийся 17 ноября 2022 года.

В декабре Международный союз конькобежцев (ISU) вернул фигуристам из России возможность участвовать в отборе на Олимпийские игры — 2026.

Российские фигуристы были отстранены от международных соревнований из-за ситуации вокруг Украины. С весны 2022 года россияне выступали исключительно на внутренних турнирах по фигурному катанию.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru





Зульфат Шафигуллин