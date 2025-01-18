Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе решил завершить карьеру

Фото: Максим Платонов

Норвежский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе объяил о завершении карьеры в конце сезона. Об этом он сообщил в социальной сети Instagram*.

— Последние шесть сезонов я совмещал спорт на высшем уровне с семейной жизнью. Это было потрясающе, но и сложно. Теперь чувствую, что настало время отдать приоритет семье, — говорится в публикации.

Он призвал всех насладиться последними гонками, прежде чем завершить «их грандиозным финалом в Холменколлене 20–23 марта». В этих числах в норвежском городе пройдет Кубок мира по биатлону. На данный момент Бе лидирует в личном зачете.

Йоханнес Бе родился в мае 1993 года. Он является пятикратным олимпийским чемпионом, 20-кратныйм чемпионом мира, а также пятикратным обладателем Кубка мира в общем зачете.

Галия Гарифуллина