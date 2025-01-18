Вероника Кудерметова пробилась в 1/8 финала Australian Open

Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала основной сетки Australian Open. Уроженка Казани обыграла в третьем круге турнира бразильянку Беатрис Хаддад-Майя.

Матч длился 1 час 46 минут и закончился победой россиянки со счетом 6:4, 6:2. В первой партии уроженка Казани проигрывала 2:4, но затем взяла 10 геймов подряд. За игру Кудерметова сделала один эйс, не совершила двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов.

В следующем круге российская теннисистка встретится с победительницей противостояния украинки Элины Свитолины и Жасмин Паолини из Италии.

На пути к 1/8 финала Australian Open Кудерметова ранее победила Оливию Гадеки и обыграла Кэти Бултер.

Зульфат Шафигуллин