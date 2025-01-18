«Ак Барс» объявил состав на матч с «Адмиралом» во Владивостоке

«Ак Барс» объявил состав на матч с «Адмиралом» во Владивостоке в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 10.00 по московскому времени.

По сравнению с двумя предыдущими матчами с «Амуром» тренерский штаб казанцев произвел две замены. В воротах вместо Амира Мифтахова сыграет Тимур Билялов. В защите Даниил Журавлев вернулся в состав, заменив Константина Лучевникова в третьей паре обороны.

Встречу в прямом эфире покажет татарстанский телеканал «ТНВ» в 10.00 по московскому времени.

«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции с 58 очками. «Адмирал» идет в турнирной таблице Востока на седьмой строчке с 47 баллами.

В текущем сезоне «Ак Барс» дважды обыграл соперника в Казани. В первой игре казанцы победили «Адмирал» со счетом 2:0, а во второй — 4:2.

Зульфат Шафигуллин