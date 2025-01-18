Нигерия стала партнером БРИКС
Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера. Об этом сообщила пресс-служба правительства Бразилии, которая в этом году председательствует в объединении.
— Правительство Бразилии объявляет сегодня, 17 января 2025 года, об официальном вступлении Нигерии в качестве страны — партнера сообщества, — сказано в заявлении.
6 января сообщалось о вступлении Индонезии в организацию в качестве полноправного члена. Это решение одобрили страны группы.
Напомним, в конце декабря МИД России объявил, что с 1 января 2025 года Индонезия, а также Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан присоединятся к БРИКС в качестве новых стран-партнеров. По информации ведомства, бразильское председательство в БРИКС сообщит о новом статусе стран-партнеров после получения ответов от них.
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