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В Татарстане в общественном транспорте установят датчики пассажиропотока

20:18, 17.01.2025
В Татарстане в общественном транспорте установят датчики пассажиропотока
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане планируется установить датчики, контролирующие количество пассажиров, во всех видах общественного транспорта республики. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

В прошлом году ведомство успешно завершило план по установке валидаторов для бесконтактной оплаты проезда, информационных систем о движении по маршруту и камер наблюдения в транспортных средствах, достигнув 100% выполнения.

Напомним, что на Горьковской железной дороге, идущей от Казани до аэропорта, планируется строительство двух новых пассажирских платформ — «Госархив» и «Тихорецкая».

Анастасия Фартыгина

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