В Татарстане в общественном транспорте установят датчики пассажиропотока

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане планируется установить датчики, контролирующие количество пассажиров, во всех видах общественного транспорта республики. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

В прошлом году ведомство успешно завершило план по установке валидаторов для бесконтактной оплаты проезда, информационных систем о движении по маршруту и камер наблюдения в транспортных средствах, достигнув 100% выполнения.

Напомним, что на Горьковской железной дороге, идущей от Казани до аэропорта, планируется строительство двух новых пассажирских платформ — «Госархив» и «Тихорецкая».



Анастасия Фартыгина