Жительница Татарстана предстанет перед судом за хищение 5 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане местная жительница будет судиться по обвинению в хищении денежных средств, превышающих 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следкома России по республике.

По версии следствия, в 2023 году к ней обратилась сотрудница строительной фирмы с просьбой найти надежного поставщика осветительного оборудования. Злоумышленница организовала поставку, но затем потребовала от поставщика передать незаконное вознаграждение руководству фирмы-покупателя, получив в итоге значительную сумму денег.

Противоправная деятельность была выявлена благодаря спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками следственного управления следственного управления и МВД. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина