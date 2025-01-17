Проезд в троллейбусах и трамваях Казани по геолокации оплатили более 23,3 тысячи раз

Фото: Динар Фатыхов

В Казани за два месяца работы сервиса оплаты проезда по геолокации и QR-коду в наземном электротранспорте пассажиры воспользовались им 23 353 раза. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Услуга доступна в мобильном приложении «Казань транспорт», которое с момента запуска нового способа оплаты было установлено более 108 тысяч раз.

Для оплаты проезда необходимо привязать банковскую карту к приложению, включить Bluetooth и разрешить доступ к местоположению. Приложение автоматически определяет маршрут, а списание средств происходит после подтверждения поездки пассажиром.

Кроме того, в наземном электротранспорте обновлены информационные стикеры с QR-кодом, которые также позволяют оплатить проезд через приложение «Казань транспорт».

Система «Казань транспорт» работает с января 2022 года. О запуске нового функционала стало известно в рамках форума Kazan Digital Week 2024.

В 2024 году трамваи, троллейбусы и метрополитен Казани перевезли более 80 млн человек, что на 4% больше по сравнению с предыдущим годом. Из этого числа 41 млн пассажиров воспользовался трамваями и троллейбусами.

Рената Валеева