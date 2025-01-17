В Госдуму внесли законопроект о новом порядке наследования для семей погибших участников СВО

Фото: Анастасия Фартыгина

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий упрощенную процедуру восстановления срока принятия наследства для родственников военнослужащих, погибших в ходе СВО. Проект поправок в Гражданский кодекс был опубликован в электронной базе Госдумы 17 января.

Авторы инициативы отмечают, что в настоящее время существует проблема, когда извещения о смерти участников СВО приходят значительно позже фактической даты гибели. По действующему законодательству наследство должно быть принято в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Из-за задержек с уведомлениями родственники погибших часто пропускают установленный срок и вынуждены обращаться в суд для его восстановления, что сопряжено с дополнительными временными и финансовыми затратами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Законопроект призван устранить этот правовой пробел. Предлагаемые поправки позволят наследникам погибших участников СВО восстанавливать срок принятия наследства во внесудебном порядке.

— Цель законопроекта — облегчить жизнь семьям, потерявшим своих близких в ходе специальной военной операции, избавить их от дополнительных судебных тяжб и обеспечить быстрое и беспрепятственное оформление наследственных прав, — подчеркнул член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин в соцсетях.

Рената Валеева