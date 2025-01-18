Сегодня в Татарстане ожидается гололедица и до -5 градусов

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Возможен небольшой снег, мокрый снег, днем — местами. Такой прогноз дал Гидрометцентр РТ.

Утром в отдельных районах туман. Местами слабый гололед. Ветер южный, юго-западный 3—8 м/с, днем местами с порывами до 11 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до -5 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани ожидается 0... -2 градуса. Преимущественно без осадков, утром в отдельных районах туман.

Галия Гарифуллина