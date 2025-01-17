«Флот РТ» собирается купить два судна на воздушной подушке за 156 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

АО «Флот Республики Татарстан» собирается приобрести два судна на воздушной подушке «Парма-22» для круглогодичной перевозки пассажиров на переправе Казань — Верхний Услон, сообщил «Реальному времени» гендиректор компании Роман Лизалин.

Особенно судна важны в зимнее время, когда время в пути сокращается до получаса. Сейчас перевозки осуществляются только летом на пароме от Аракчино.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Направление на Верхний Услон наиболее перспективное, — отметил Лизалин.

Стоимость приобретения — свыше 156 млн рублей. Купить их планируется в течение двух лет.

В средине ноября АО «Флот Республики Татарстан» завершило навигацию-2024. Для государственной компании, которой руководит знаменитый капитан «Арабеллы», фанат идеи речного пассажирского флота Роман Лизалин, этот год оказался сложным во всех отношениях: были поломки судов, срывы намеченных планов, а под занавес навигации в Татарстане возбудили уголовное дело о причинении ущерба бюджету, который уже вырос до 96 млн рублей путем закупки для компании изношенных речных судов у подконтрольной Равилю Зиганшину судоходной компании. О том, как решались проблемы, ремонтировались корабли и строились планы на будущий год, читайте в эксклюзивном интервью гендиректора АО «Флот РТ».