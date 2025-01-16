В России введут налоговый вычет по договорам страхования жизни
В России введут налоговый вычет для физических лиц по договорам долевого страхования жизни, согласно поручению президента Владимира Путина.
- Разработать механизм предоставления вычета поручили правительству и Центробанку.
Как сообщается, налоговый вычет можно будет получить на суммы, потраченные на страхование жизни, а также по другим долгосрочным договорам страхования в рамках размера налогового вычета по договорам долгосрочных сбережений.
Ожидается, что изменения в законодательство будут подготовлены и внесены до 15 июля 2025 года.
Также президент России поручил правительству и Центробанку разработать новый семейный инструмент сбережений. Важным аспектом является внедрение налогового вычета по налогу на доходы физических лиц на сумму до 1 млн рублей в год для средств, инвестированных в сбережения.
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